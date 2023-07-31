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برنامج الأغذية العالمي: 38 دولة من بين 86 نعمل بها شهدت تخفيضا للمساعدات (الشرق)

Lebanon 24
31-07-2023 | 14:49
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