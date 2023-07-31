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سماع دوي قذائف مع رشقات نارية في مخيم عين الحلوة في خرق لوقف اطلاق النار

Lebanon 24
31-07-2023 | 17:30
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