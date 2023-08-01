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الرئيس الصيني يدعو السلطات إلى تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن الإمطار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت

Lebanon 24
01-08-2023 | 01:28
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