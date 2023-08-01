Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية في منطقة تشيرنيهيف

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الأوكراني: حرس الحدود أوقف محاولة مجموعة تخريب معادية عبور حدودنا من منطقة تشيرنيهيف
lebanon 24
01/08/2023 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على مركز للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا
lebanon 24
01/08/2023 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على مركز للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا
lebanon 24
01/08/2023 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف أسطولها في البحر الأسود (الأناضول)
lebanon 24
01/08/2023 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:29 | 2023-08-01
05:00 | 2023-08-01
04:47 | 2023-08-01
04:41 | 2023-08-01
04:37 | 2023-08-01
04:31 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24