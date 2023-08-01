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رويترز عن مصدر بالرياض: السعودية ستقدم مساعدة اقتصادية لحكومة اليمن قيمتها 1.2 مليار دولار

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:54
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