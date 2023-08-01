Advertisement

أخبار عاجلة

اجتماع في دار الفتوى ظهرا وآخر في سفارة فلسطين في بيروت لاحتواء اشتباكات عين الحلوة (mtv)

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع طارىء لفاعليات صيدا ظهر اليوم.. اشتباكات عين الحلوة الموضوع الاساس
lebanon 24
01/08/2023 13:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه
lebanon 24
01/08/2023 13:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستفيد من اشتباكات عين الحلوة!
lebanon 24
01/08/2023 13:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد رفضنا للأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة من اقتتال داخلي يُمثل خطراً كبيراً على شعبنا وأمنه
lebanon 24
01/08/2023 13:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:29 | 2023-08-01
05:00 | 2023-08-01
04:47 | 2023-08-01
04:41 | 2023-08-01
04:37 | 2023-08-01
04:31 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24