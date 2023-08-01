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وزارة الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما بالمسيرات الأوكرانية على سفن مدنية في البحر الأسود

Lebanon 24
01-08-2023 | 06:12
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