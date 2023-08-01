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أخبار عاجلة
رئيس وزراء السويد: هناك من يستخدم حرية التعبير لأجندات خاصة ويدخل السويد في صراعات عالمية
Lebanon 24
01-08-2023
|
06:21
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