انتهاء الاجتماع في دار الافتاء في صيدا الذي ضم فعاليات المدينة ودعا لوقف اطلاق النار في مخيّم عين الحلوة مع الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة (أم تي في)

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