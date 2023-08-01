Advertisement

أخبار عاجلة

‏رصاص يسمع في عدد من المناطق اللبنانية ابتهاجاً بصدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات.. اليكم ارقام الناجحين
lebanon 24
01/08/2023 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة البكالوريا الفنية الثالثة في هذا الموعد
lebanon 24
01/08/2023 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية: الامتحانات الرسمية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظرف غير الطبيعي للطلاب من دون المس بمستوى شهادة الثانوية العامة
lebanon 24
01/08/2023 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج امتحانات الثانوية العامة ستتأخر لهذه الاسباب
lebanon 24
01/08/2023 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2023-08-01
09:06 | 2023-08-01
08:44 | 2023-08-01
08:06 | 2023-08-01
07:59 | 2023-08-01
07:55 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24