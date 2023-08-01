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نصرالله: نتوجه إلى الجيش بالتبريك ونرى في الجيش أحد أعمدة المعادلة الذهبية لحماية لبنان من "إسرائيل" والضمانة الأساسية لحفظ الوحدة والاستقرار

Lebanon 24
01-08-2023 | 10:33
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