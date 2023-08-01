مصدر قيادي في "حركة فتح" لـ"لبنان 24": لا صحة للأخبار المنسوبة للحركة عن اتهام "حزب الله" بالتدخل في معركة المخيم وادخال عناصر من "جند الشام" الى هناك

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