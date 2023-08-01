"لبنان 24": وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك يتحضر للدخول الى المخيم عبر الإنقسام الى وفدين الأول من ناحية البركسات والثاني من ناحية مدخل الحسبة من أجل تثبيث وقف إطلاق النار

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