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"لبنان24": دورية تابعة لليونيفيل تدخل أحياء مدينة صيدا وتتجه نحو الجنوب عبر الطرقات الفرعية تفادياً للاشتباكات القائمة في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:46
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