Advertisement

أخبار عاجلة

قرار لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت يلزم وزارة المالية بتسليم مجموعة من المحامين تقريري شركتَي التدقيق Oliver Wyman وKPMG في ملف حسابات مصرف لبنان والقطاع المصرفي (الجديد)

Lebanon 24
01-08-2023 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُغادر قصر عدل بيروت والقاضي شربل أبو سمرا يُقرّر تأجيل الجلسة حتى تاريخ 18 تموز المقبل (الجديد)
lebanon 24
01/08/2023 22:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية توضح هذه المسألة بخصوص حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
01/08/2023 22:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير المالية في دردشة مع الإعلاميين: لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي (الجديد)
lebanon 24
01/08/2023 22:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي بدءاً من التدقيق في موجودات مصرف لبنان ومروراً بتنفيذ الإصلاح المصرفي وهناك جهات لا تُريد الإتفاق مع الصندوق
lebanon 24
01/08/2023 22:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:07 | 2023-08-01
14:42 | 2023-08-01
14:39 | 2023-08-01
14:34 | 2023-08-01
14:30 | 2023-08-01
13:52 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24