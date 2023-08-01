قرار لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت يلزم وزارة المالية بتسليم مجموعة من المحامين تقريري شركتَي التدقيق Oliver Wyman وKPMG في ملف حسابات مصرف لبنان والقطاع المصرفي (الجديد)

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