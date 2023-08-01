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وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأيزيديين والأقليات في العراق التي تعرضت للاعتداء على يد داعش وندعو لتطبيق اتفاق سنجار (الحرة)ر

Lebanon 24
01-08-2023 | 13:52
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