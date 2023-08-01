باسيل: عندما أقوم أو التيار الوطني الحر بانتقاد قائد الجيش فالإنتقاد ليس موجهاً للمؤسسة بل للشخص حتّى يتم توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة والجيش

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