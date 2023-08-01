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باسيل: منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة وتعرّضوا للخديعة نفسها وصدّقوا كذبة الاستقرار النقدي

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:39
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