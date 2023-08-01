قيادي في حركة فتح لـ"لبنان24": ما يحصل في مخيم عين الحلوة خرق للهدنة ولا اشتباكات مفتوحة ولجان هيئة العمل الفلسطيني المشترك تتابع الأمور مع حركة فتح

Lebanon 24