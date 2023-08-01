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قيادي في حركة فتح لـ"لبنان 24": لن نسكت لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد عن الجريمة التي حصلت و"فتح" قوية جداً بما فيه الكفاية لحماية أمن المخيم
Lebanon 24
01-08-2023
|
15:55
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