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قيادي في حركة فتح لـ"لبنان 24": لن نسكت لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد عن الجريمة التي حصلت و"فتح" قوية جداً بما فيه الكفاية لحماية أمن المخيم

Lebanon 24
01-08-2023 | 15:55
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