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وزير الخارجية الأميركي يجري اتصالا مع رئيس النيجر محمد بازوم ويؤكد "الدعم الثابت" له ورفض محاولات قلب النظام الدستوري

Lebanon 24
02-08-2023 | 00:38
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