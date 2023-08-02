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رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة: إقرار لجنة المال الصندوق السيادي لإدارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعلّ يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة

Lebanon 24
02-08-2023 | 04:07
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