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الجيش الأردني اعتقل إسرائيلياً تسلل إلى الأراضي الأردنية عبر الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
Lebanon 24
02-08-2023
|
05:42
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