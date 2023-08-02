بيان المطارنة الموارنة: لوضع حدّ للتمادي في أسر رئاسة الجمهوريّة والإفراج عن الموقع الأول في الدولة ويُجدّد الاباء تمنياتهم الالتزام بأصول التخاطب بعيدا عن العنف

Lebanon 24