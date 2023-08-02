المطارنة الموارنة: نستذكر بالألم ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونُطالب برفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي ونطالب بلجنة تقصّي حقائق دولية

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