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ميقاتي: ننادي بإسم كل الوزراء لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستوريّة

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:28
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