ميقاتي: تباحثنا مع البطريرك الراعي في ملف النازحين السوريين ولبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية وأي موضوع ينعكس سلباً على إقتصادنا هو مرفوضٌ من الناس والشعب

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