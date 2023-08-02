ميقاتي: اتصلتُ بمنصوري صباحاً ونحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الإستقرار فيه

Lebanon 24