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ميقاتي: أكّدت للبطريرك ألّا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد ونحن نعمل بوطنية

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:33
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02/08/2023 17:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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