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وزير البنية التحتية الأوكراني: تضرر 40 ألف طن حبوب جراء الهجوم الروسي على الصوامع بموانئ نهر الدانوب (الجزيرة)

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:59
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