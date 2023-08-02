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الولايات المتحدة تقول إنها تستعد لإجلاء رعايا سفارتها من النيجر (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:30
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