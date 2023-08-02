Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب (العربية)

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة المبعوث الأممي للسودان لـ"العربية": 2,7 مليون شخص هربوا من منازلهم بسبب الحرب
lebanon 24
02/08/2023 21:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 14 مليون طفل في السودان بحاجة للمساعدة والدعم
lebanon 24
02/08/2023 21:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الدعم السريع: نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب (العربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: السودان يشهد كما يبدو واحدة من أكثر الحروب الأهلية وحشية (العربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2023-08-02
13:47 | 2023-08-02
13:34 | 2023-08-02
13:06 | 2023-08-02
12:48 | 2023-08-02
12:45 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24