Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: نأمل في عقد قمة سلام بحلول الخريف ومحادثات السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو هذا الهدف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات من طراز إف-16 بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تؤكد أن مسؤولين أميركيين سيحضرون اجتماع جدة في السعودية حول أزمة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يزور مواقع القوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت التي سيطر عليها الجيش الروسي قبل أسابيع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار السياسة الخارجية في الكرملين: 17 من القادة الأفارقة سيلقون كلمات في القمة الروسية الإفريقية بسانت بطرسبورغ نهاية هذا الأسبوع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/08/2023 21:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2023-08-02
13:47 | 2023-08-02
13:34 | 2023-08-02
13:06 | 2023-08-02
12:48 | 2023-08-02
12:45 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24