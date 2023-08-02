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لجنة في مجلس النواب الأميركي تفتح تحقيقا في عمليات قرصنة يشتبه بتورط الصين فيها ضد وزارتي الخارجية والتجارة (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:00
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