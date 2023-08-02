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رئيس الوزراء الكندي ترودو يعلن انفصاله عن زوجته صوفي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:32
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