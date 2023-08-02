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العراق يؤكد التزامه التام بشأن الترسيم الحدودي البري مع الكويت ويقول "الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير" (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:34
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