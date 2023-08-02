Advertisement

أخبار عاجلة

الدعم السريع: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق في أي مزاعم بشأن انتهاك حقوق الإنسان في السودان (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2023 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الدعم السريع في السودان: ندعم البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس ولدينا ثقة بهم ومستعدون للتعاون معهم (الشرق)
lebanon 24
03/08/2023 00:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السودان في الأمم المتحدة: يجب القضاء على تمرّد قوات الدعم السريع للوصول إلى عملية سياسية سليمة (الشرق)
lebanon 24
03/08/2023 00:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية حولت الوضع الإنساني المتردي هناك إلى "كارثة كاملة" (الشرق)
lebanon 24
03/08/2023 00:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في السودان ترحب بقراري الجيش والدعم السريع وقف إطلاق النار في عيد الأضحى (الشرق)
lebanon 24
03/08/2023 00:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2023-08-02
17:04 | 2023-08-02
16:55 | 2023-08-02
16:43 | 2023-08-02
16:40 | 2023-08-02
16:40 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24