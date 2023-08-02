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وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك قدمت لبولندا بيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود بواسطة مروحيات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:34
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