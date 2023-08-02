وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك قدمت لبولندا بيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود بواسطة مروحيات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24