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وزيرة الخزانة الأميركية: خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة محير في ظل القوة الاقتصادية الأميركية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:56
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