المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": الحركة تواكب تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة والتهدئة هناك هي مصلحة لبنانية - فلسطينية

Lebanon 24