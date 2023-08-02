المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": التواصل مستمرّ مع قيادة الجيش التي ساعدت على وقف إطلاق النار في عين الحلوة ودور الجيش وأمان عسكرييه هو خطٌّ أحمر ولا يجب المساس به أبداً

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