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المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": التواصل مستمرّ مع قيادة الجيش التي ساعدت على وقف إطلاق النار في عين الحلوة ودور الجيش وأمان عسكرييه هو خطٌّ أحمر ولا يجب المساس به أبداً

Lebanon 24
02-08-2023 | 14:18
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