المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه لـ"لبنان24": سنقفُ سداً منيعاً في وجه كل جهةٍ تحاول المساس بأمن وإستقرار مخيماتنا وسيادة لبنان والمستفيد الأول من إشتباكات عين الحلوة هو العدو الإسرائيليّ

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