"لبنان24": لا صحّة للمعلومات عن تنفيذ حركة "فتح" هجوماً مباغتاً على مواقع لـ"عصبة الأنصار" في مخيم عين الحلوة والإشتباكات عنيفة جداً في هذه الأثناء

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