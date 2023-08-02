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مصدر في شرطة واشنطن: لم يعثر على أي مسلح داخل المبنى ولم يتم إطلاق نار
Lebanon 24
02-08-2023
|
15:44
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