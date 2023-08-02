قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": ما حصلَ في عين الحلوة هذه الليلة هو هجومٌ من عصابات "جُند الشام" المسلحة باتجاه مراكز حركة "فتح" والتصدّي قائمٌ بالشكل المناسب

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