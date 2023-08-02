قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": من الصعب جداً على مسلحي "جند الشام" التقدّم باتجاه أيّ محورٍ آخر في المخيم ولن يستطيعوا ذلك

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