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مناشدات من أجل اخلاء مجمع مسجد الموصللي المحاذي لمخيّم عين الحلوة من النازحين بسبب تعرضه للرصاص الطائش والقذائف

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:30
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