أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": إشتباكات عين الحلوة هذه الليلة بدأت بهجومٍ من عناصر "جند الشام" باتجاه موقع اللواء أبو أشرف العرموشي داخل حي البركسات وقد تم استهدافه بقذيفة صاروخية

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