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أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": الإشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من "فتح" وإصابة 2 آخرين بجروح

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:40
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