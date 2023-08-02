من هو الشخص الذي قُتِل في هجوم عين الحلوة هذه الليلة؟ (صورة)

قالت مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24" إن القتيل جرّاء إشتباكات مخيم عين الحلوة مساء الأربعاء يُدعى يونس أبو شقرة (سوري الجنسية)، موضحة أنّ الأخير ينتمي إلى القوّة الفلسطينية المشتركة.

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وخلال ساعات المساء، شهد المخيم إشتباكات ضارية بين عناصر من "فتح" وآخرين من جماعة "جند الشام"، وذلك إثر قيام تلك الأخيرة بتنفيذ هجومٍ من حي الطوارئ باتجاه منطقة البركسات داخل المخيم ضدّ مركز أمني لـ"فتح".

مصادر قيادية في الحركة كشفت لـ "لبنان24" إنَّ "مسلحي جند الشام" فتحوا النار على عناصر الحركة من محاور عديدة أبرزها من الشارع الفوقاني والطوارئ باتجاه البركسات". وأشارت المصادر عينها إلى أنّ ما حصل جاء ضربة كبيرة لإتفاق وقف إطلاق النار الذي سعت هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك إلى تثبيته أمس الثلاثاء، وقالت: "نؤكد أننا مستعدون دائماً للتصدي لأي هجوم، وأي يُدّ ستمتد إلينا سنقطعها فوراً".

كذلك، أبلغت مصادر ميدانية "لبنان24" بأن رصاص القنص كان كثيفاً جداً وسط إستخدام المسلحين لقذائف صاروخيّة من نوع "B7" و "B10"، موضحة أن الإشتباكات توسّعت باتجاه محاور عديدة مثل البستان، التعمير والطوارئ.



في غضون ذلك، أفيد عن وصول الرصاص الطائش والقذائف الصاروخيّة إلى بعض أحياء مدينة صيدا المتاخمة للمخيم مثل دوار العربي، سهل الصباغ والأوتوستراد الشرقيّ، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين.